Milan spillede i undertal i en time, men vandt alligevel ude over Benevento og overtog førstepladsen.

Efter en skadespause på nøjagtigt en måned var landsholdsanfører Simon Kjær søndag tilbage i aktion for Milan.

Den danske midterforsvarer var med til at vinde udekampen mod Benevento med 2-0.

Dermed havde lokalrivalen Inter blot førstepladsen til låns i fem timer efter storsejren på 6-2 over Crotona tidligere søndag.

Milan fører med 37 point foran Inter med 36. Derefter følger Roma med 30 efter 15 spillerunder.

Simon Kjær spillede 80 minutter og leverede en fin indsats, som altså blev kronet med et rent mål. Det holdt dog hårdt, da Benevento havde sine store chancer og spillede i overtal i en time.

Milan blev sat i gang af et straffespark, som Franck Kessie udnyttede efter et kvarter.

Efter godt en halv time fik ligaens førerhold dog sværere vilkår, da den 20-årige midtbanespiller Sandro Tonali fik direkte rødt kort for en voldsom tackling.

Alligevel var det Milan, der udbyggede føringen kort efter pausen. Målmand Lorenzo Montipo kom på skovtur i sit felt, og det udnyttede unge Rafael Leao til at score i det tomme mål fra en spids vinkel uden for feltet.

Oprykkeren Benevento spillede dog fortsat frisk til, og efter en time kom chancen for at skabe ny spænding. Holdet fik tilkendt et straffespark, men Gianluca Caprari sparkede forbi fra 11 meter.

Milan skabte fortsat chancer i kontrafasen, og Hakan Çalhanoglu var tæt på at score, men ramte den ene opstander.

Med ti minutter tilbage blev Simon Kjær skiftet ud. Det var ikke til at lure, om han havde ondt, eller om træner Stefano Pioli blot ville skåne sin dansker.

Den svenske stjerne Zlatan Ibrahimovic er fortsat ukampdygtig, men forventes tilbage senere i januar.

/ritzau/