Milan vandt hjemme over Lazio på et mål i tillægstiden. Dermed holder Milan jul på førstepladsen foran Inter.

Tidligere onsdag aften hapsede Inter førstepladsen i Serie A med en udesejr over Verona, men Milan tog den tilbage ved første lejlighed med en hjemmesejr på 3-2 over Lazio.

Det skete efter et drama, hvor Theo Hernández scorede sejrsmålet i dommerens tillægstid.

Efter 14 spillerunder har Milan 34 point og Inter 33, og de to Milano-klubber kan drømme stort om at bryde Juventus' dominans efter ni mesterskaber til Torino-klubben i træk. Juventus har 24 point for 13 kampe som nummer seks.

Den nærmeste klub til at true Milano-klubberne er Roma, der på tredjepladsen har 27 point efter onsdagens hjemmesejr på 3-2 over Cagliari.

Milan manglede en række spillere fra idealopstillingen, og blandt andre Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic er fortsat ude med skader. Men trods det går det meste fortsat Milans vej.

Første halvleg var et levende bevis på, at Milan for tiden har et topholds medgang og får det maksimale ud af lidt.

Lazio var egentlig bedst spillende, men når Milan kom frem til de få chancer, resulterede det også i mål.

Første gang allerede efter ni minutter, da Ante Rebic headede Hakan Calhanoglus hjørnespark i nettet til 1-0.

Bare fem minutter senere havde Rebic en ny mulighed, hvor han fremtvang et straffespark, og Calhanoglu eksekverede det til 2-0.

Et kvarter senere fik Lazio så et straffespark, som bragte spændingen tilbage. Den ellers så træfsikre Ciro Immobile misbrugte i første omgang, men Luis Alberto fulgte op og scorede på riposten.

Immobile er dog ikke typen, der lader sig slå ud af en afbrænder. Knap et kvarter inde i anden halvleg udlignede han med en flot scoring.

Sergej Milinkovic-Savic løftede en bold ind i feltet, hvor Immobile i løb flugtede den i mål til 2-2.

Lazio kunne fra ottendepladsen godt bruge tre point for at hale ind på topholdene, og da Milan også jagtede sejren blev det en åben slagudveksling i den sidste halve time.

Milan var dog tættest på. I slutfasen havde Ante Rebic to store chancer for at score sejrsmålet, men først reddede Pepe Reina, og kort efter sparkede Rebic forbi.

Dermed begyndte Milan at indstille sig på at spille 2-2 for tredje gang i de seneste fire runder, men Theo Hernández ville det anderledes. Efter et hjørnespark headede han sejrsmålet ind.

Napoli har også ambitioner om at spille med i toppen, men det syditalienske hold er gået i stå på det seneste. Onsdag undgik holdet med nød og næppe det tredje nederlag i træk.

På hjemmebane var Napoli bagud mod Torino, men kort før tid udlignede Lorenzo Insigne til slutresultatet 1-1. Dermed har Napoli på femtepladsen 25 point for 13 kampe.

Atalanta har på syvendepladsen 22 point for 13 kampe, efter at føringen på 2-0 ude mod Bologna blev smidt, så det endte 2-2.

Sassuolo ligger nummer fire med 26 point efter udesejren på 3-2 over Sampdoria, der havde Mikkel Damsgaard med fra start.

Serie A fortsætter efter nytår med en fuld spillerunde allerede 3. januar.

/ritzau/