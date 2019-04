Ifølge Uefa har Milan ikke overholdt krav om at få regnskabet til at gå i nul og risikerer igen en straf.

Fodboldklubben AC Milan er igen kommet i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) søgelys for angiveligt at have brudt de økonomiske spilleregler.

Årsagen er ifølge Uefa, at den italienske klub har forsømt at få regnskabet til at gå i nul i den nuværende treårige periode, hvor forbundet har holdt øje med Milan.

Sagen er derfor overbragt til et dømmende organ i Uefa.

- Uefa har ikke flere kommentarer til sagen, før CFCB (Uefas finansielle kontrolenhed, red.) er nået frem til en afgørelse, skriver Uefa på sin hjemmeside.

Milan havde endnu ikke kommenteret Uefas udmelding onsdag eftermiddag.

I juni sidste år blev Milan tildelt en karantæne på en sæson fra europæiske klubturneringer for at have brudt reglerne om Financial Fair Play (FFP) i en periode frem til 2017.

Der er altså tale om to forskellige sager.

Milan appellerede dengang til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som omstødte dommen med henvisning til, at det nye ejerskab havde fået bedre styr på økonomien.

Af samme årsag kunne Milan deltage i denne sæsons Europa League, hvor holdet ikke formåede at gå videre fra gruppespillet.

Milan fik i december en bøde på knap 90 millioner kroner for overtrædelsen. Desuden fik Milano-klubben frem til juni 2021 til at sørge for, at klubben ikke havde underskud i sine fodboldrelaterede aktiviteter.

Ellers vil Uefa igen tildele den traditionsrige klub en karantæne på en sæson fra europæiske klubturneringer.

Uefa-dommen fra december gør det ifølge nyhedsbureauet AP usandsynligt, at Milan på baggrund af den nye sag kan blive udelukket før sommeren 2021.

I denne sæson er klubben fra Milano på fjerdepladsen i Serie A. En slutplacering i top-4 giver adgang til Champions League i næste sæson.

/ritzau/Reuters