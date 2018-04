Napoli havde en stor chance for at score til sidst mod Milan, men 19-årige Gianluigi Donnarumma reddede.

Milano. Gianluigi Donnarumma blev søndag den yngste spiller nogensinde til at nå 100 kampe i den bedste italienske fodboldrække.

Det fejrede den 19-årige AC Milan-målmand ved at levere en fremragende redning i dommerens tillægsminutter i 0-0-hjemmekampen mod Napoli.

Gæsternes Arkadiusz Milik blev spillet helt fri og afsluttede fladt, men Gianluigi Donnarumma kastede sig ned og fik leveret en flot redning.

Den høje målmand debuterede for milaneserne i Serie A i efteråret 2015, da han kun var 16 år.

Gianluigi Donnarumma har siden etableret sig som førstevalget hos Milan, og på det italienske landshold anses han som den naturlige arvtager efter 40-årige Gianluigi Buffon.

0-0-resultatet betød, at Napoli forsømte muligheden for næsten at lukke hullet op til Juventus' tophold.

Napoli har 78 point for 32 kampe, mens Juventus har 81 point for en kamp færre. Juventus tager senere søndag imod Sampdoria.

Milan er nummer seks med 53 point.

AC Milan havde før kampen problemer i det centrale forsvar, hvor Leonardo Bonucci havde karantæne, mens Alessio Romagnoli var ude med en skade.

Det lykkedes dog ikke for Napoli at score i kampen, og dermed satte det ellers uhyggeligt stærke udehold til for fjerde gang på fremmed græs i Serie A i denne sæson.

Napoli har 12 sejre og 4 uafgjorte kampe på udebane i den italienske liga.

