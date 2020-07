Den tidligere Schalke- og Leipzig-træner var angiveligt udset en stor rolle i Milan. Men planerne er droppet.

Fodboldklubben AC Milan har droppet planerne om at ansætte tyske Ralf Rangnick som træner og forlænger i stedet med holdets nuværende træner Stefano Pioli.

Forlængelsen med Pioli bekræfter Milan, som har den danske forsvarsspiller Simon Kjær på holdet, på sin hjemmeside.

Rygterne har svirret længe om, at Milan havde planer om at ansætte den tidligere Schalke- og Leipzig-træner Rangnick, der er kendt som en af pionererne inden for det moderne, høje presspil.

Hos Milan skulle han ifølge fodboldmediet Kicker træde ind i en rolle som sportsdirektør og træner.

Der har angiveligt fundet forhandlinger sted i over et halvt år.

Men tirsdag aften skrev både Kicker og Bild, at Milans planer om at ansætte Rangnick var blevet droppet.

Ifølge Kicker skulle det heller ikke være en mulighed, at Rangnick kun træder ind i en rolle som sportsdirektør. I stedet ventes han at blive i sin rolle som leder for sportslig udvikling i Leipzig.

Milan har med Pioli i spidsen leveret godt den seneste tid, og Pioli får derfor en aftale frem til 2022, melder klubben.

- Jeg er glad og stolt over den tillid, som Milan har vist mig, siger Pioli ifølge Milans hjemmeside.

Pioli trådte til i oktober, efter at hans forgænger, Marco Giampaolo, blev fyret efter kun syv kampe som Milan-træner.

Særligt efter genstarten af Serie A har Milan vist forrygende form, og tirsdag aften fortsatte holdet de gode tendenser med en 2-1-sejr over Sassuolo.

Dermed har Simon Kjær og co. vundet syv af de seneste ni kampe. De andre to er endt uafgjort.

Med tirsdagens triumf overhaler milaneserne både Roma og Napoli i tabellen og indtager nu femtepladsen.

Selv om Pioli ifølge nyhedsbureauet AFP nyder bred respekt i Italien, har han aldrig vundet en større titel.

Men den 54-årige træner tror på en lys fremtid for klubben, der længe har kæmpet med at finde tilbage til tidligere tiders storhed.

- Vi er ved begyndelsen af en ekstraordinær vej. Hvis vi fortsætter med at arbejde på denne måde, vil vi vokse og blive mere og mere konkurrencedygtige, siger Pioli.

/ritzau/