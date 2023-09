Landsholdsspilleren Mikkel Damsgaard er blevet opereret i knæet.

Det oplyser Brentford-træner Thomas Frank på klubbens hjemmeside.

Det er uvist, hvornår Mikkel Damsgaard er tilbage på grønsværen. Han har ikke været i aktion for Premier League-klubben siden deres 3-0-sejr over Fulham 19. august.

»Han var ved en knæspecialist og fik en mindre operation i denne uge,« siger Thomas Frank til klubbens hjemmesider og fortsætter:

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Alt så godt ud i forhold til de større dele, som vi kunne være bekymrede for, og det er positivt. De rensede knæet, og forhåbentlig er det det, der vil hjælpe ham. Vi håber, at han snart er tilbage, men der er ingen tidsramme. Vi vil se, hvordan tingene sætter sig, og så vil vi se, hvor tæt han er på at komme tilbage.«

Mikkel Damsgaard har ikke ramt det enorme topniveau, som han viste under EM for Danmark, i hans tid i Brentford.

I løbet af sidste sæson og den nuværende i Premier League har den 23-årige offensivspiller ikke formået at score i den bedste engelske fodboldrække i hele 28 kampe, hvor han dog i flere af dem er blevet brugt som indskifter.

Mikkel Damsgaard har tidligere døjet med infektioner i knæet, som har holdt ham ukampdygtig i flere perioder.