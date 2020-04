Barcelona har sat navnet på sit ikoniske stadion til salg.

Og står det til Mike Tyson, skal Camp Nou i fremtiden associeres med den pensionerede topboksers cannabis-firma.

»Det er noget, vi specifikt har været på udkig efter at implementere i vores virksomhed, og det virker som en fantastisk ide,« siger Mike Tysons forretningspartner Alki David til BBC.

Barcelona afslørede i sidste uge, at man havde sat navnet på Camp Nou til salg i sæsonen 2020/21, og pengene for salget skal gå til bekæmpelsen af coronavirus.

Det har flere virksomheder set som en stor mulighed for at blive kædet sammen med en af sportens mest mytiske arenaer.

Det samme gælder Mike Tysons cannabis-firma Swissx.

Og det er angiveligt ikke bare en fiks idé, som man har set så tit med mere eller mindre tvivlsomme virksomheder, der ønsker noget omtale.

»Det her er en mulighed, som jeg tror på. Det er et historisk øjeblik i sportens historie, og det passer godt ind i mine nuværende planer. Kontakten blev indledt i starten af ugen, og jeg tror stille og roligt på, at aftalen vil komme på plads,« siger Alki David.

Alki Davids og Mike Tysons Swissx-virksomhed sælger produkter, der er cannabis og CBD-baseret. Og det går godt for dem. Derfor ser de også denne mulighed som oplagt for at komme bedre ind på det europæiske marked.

»Mit firma er et cannabis-firma, og Spanien har en lang tradition i EU for at være liberale i forhold til legalisering, så det har udviklet sig ret naturligt,« siger Alki David.

Om Barcelona så også ender med at takke ja til tilbuddet om at sætte et cannabis-firma på hjemmebanen, vil tiden vise. Men Mike Tysons makker er optimistisk. Og han kan sagtens se navnet for sig.

»Swissx Nou Camp lyder godt i mine ører. Det er mit foretrukne valg lige i øjeblikket.«