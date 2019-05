Rosenborg-anfører Mike Jensen scorede, da Rosenborg vandt sæsonens første ligasejr med 1-0 over Sarpsborg 08.

Mesterholdet Rosenborg har fået en haltende indledning på sæsonen i bunden af den bedste norske række.

Søndag var der dog lidt af glæde sig over midt i alle besværlighederne.

Her tog Rosenborg imod Sarpsborg 08, og det lykkedes via en scoring af anfører Mike Jensen at vinde kampen 1-0.

Det var i sjette forsøg Rosenborgs første sejr i ligaen i denne sæson, og med de tre point ligger klubben stadig på en nedrykningsplads, men Rosenborg kom væk fra sidstepladsen i Eliteserien.

Rosenborg tabte senest 0-3 til topholdet Molde, og her var Nicklas Bendtner med fra start.

Den danske angriber lykkedes dog ikke med meget i den kamp og fik dårlig kritik i de norske medier efter nederlaget.

Bendtner var da også på bænken i hele kampen mod Sarpsborg.

Her kom Mike Jensens forløsende scoring efter 39 minutter, da danskeren trykkede af i feltet.

Bolden gik via Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasyutini mål, og da der ikke blev scoret mere i kampen, så blev danskeren matchvinder.

Rosenborg ligger næstsidste med fem point efter to uafgjorte kampe og tre nederlag inden sejren søndag.

Molde topper rækker med 16 point for en kamp mere end Rosenborg.

/ritzau/