Nicklas Bendtner skød bolden ind på Mike Jensen, så han reducerede til 2-5 i nederlag til Red Bull Salzburg.

Den norske klub Rosenborg tabte torsdag med uvant store cifre på eget græs.

På hjemmebane i Trondheim måtte Nicklas Bendtner og co. gå fra grønsværen med et nederlag på hele 2-5 til østrigske Red Bull Salzburg.

Det norske mesterhold blev decideret ydmyget i første halvleg, som østrigerne vandt med 4-0 efter et hattrick af japaneren Takumi Minamino samt et mål af nordmanden Fredrik Gulbrandsen.

I anden halvleg fik Rosenborg bedre fat og scorede to gange, mens østrigerne kun scorede et enkelt mål mere.

Rosenborgs anden scoring - kampens sidste - var der et stort dansk aftryk på. Nicklas Bendtner, der var placeret som kantspiller i kampen skød på mål, og Mike Jensen rettede bolden af, så den snød målmanden.

Nederlaget efterlader Rosenborg i en håbløs situation i gruppe B, hvor den norske klub er uden point efter fire kampe.

I gruppe E ser det til gengæld godt ud for den engelske storklub Arsenal.

Holdet smed godt nok point for første gang i årets turnering ved at spille 0-0 hjemme mod portugisiske Sporting, men det ene point var nok til at sikre London-klubben avancement.

Arsenal slap dog ikke kun fra kampen med gode nyheder. Den evigt uheldige Danny Welbeck måtte efter en halv time lade sig bære fra banen.

Den ofte skadede englænder var uheldig, da han landede helt forkert, og han var ikke selv i stand til at rejse sig igen. Bedømt på holdkammeraternes reaktion var der tale om en grim skade.

Også backen Stephan Lichtsteiner udgik med en skade, men den så ikke alvorlig ud.

AC Milan fik et point ud af sine anstrengelser i Spanien, hvor det blev 1-1 mod Real Betis.

Milan, Betis og Olympiakos kæmper om de to øverste pladser i gruppe F, mens Dudelange fra Luxembourg ikke længere kan gå videre fra gruppen.

Det skyldes, at Olympiakos vandt med 5-1 over Dudelange.

/ritzau/