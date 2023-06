Der var lagt op til en festdag i den norske storklub, men det gik helt galt.

De 26-dobbelte mestre fra Rosenborg havde lagt i kakkelovnen til en god fejring af deres tidligere anfører, danske Mike Jensen, der ligeledes er en darling i barndomsklubben Brøndby.

Han var inviteret på Lerkendal for at se holdets kamp mod Sarpsborg.

Den 35-årige tidligere danske landsholdsspiller optræder til daglig i den danske 1. divisionsklub HB Køge, men de har langt fra glemt hans passionerede stil og de syv sæsoner, han gav dem.

Vakkert. Denne har Mike Jensen fortjent! pic.twitter.com/RBqwoZ2BXO — Marius Dahl (@MariusDahl91) June 25, 2023

Det blev markeret med en storstilet tifo, men derfra slog det fejl for den norske klub.

Danskeren kunne se sit tidligere hold tabe med hele 3-0 på eget græs, og nu frister de en kedelig tilværelse som ligaens nr. ti.

Det fik stilfærdigt fans til at ytre, at de gerne ville have skiftet Mike Jensen på banen.

Klubben, der tidligere har lavet stor ballade i Champions League, har mistet deres mojo totalt, og man skal helt tilbage til 2018-sæsonen for at finde deres sidste mesterskab.

De tog for nylig afsked med cheftræner Kjetil Rekdal og assistenttræner Geir Frigård, men trænerskiftet havde ikke den ønskede effekt i første omgang.