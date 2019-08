Mike Jensen scorede, da Rosenborg fik perfekt CL-udgangspunkt ude mod slovenske Maribor.

Danske Mike Jensen viste klassen, da han onsdag scorede det sidste mål i Rosenborgs 3-1-sejr ude over Maribor i kvalifikationen til Champions League.

Med 20 minutter igen etablerede Rosenborg et pres mod det slovenske mål, og bolden endte hos danskeren, der i feltet bragede bolden i mål på en flugter.

Kampen var første opgør i tredje kvalifikationsrunde, og der venter derfor Rosenborg endnu et opgør mod Maribor på hjemmebane i den kommende uge for at avancere.

Efter tredje kvalifikationsrunde venter to playoffkampe, hvor den samlede vinder i disse opgør sikrer adgang til gruppespillet i Champions League.

Alexander Søderlund bragte med to mål Rosenborg foran 2-0 i anden halvleg, inden slovenerne reducerede, og Mike Jensen altså scorede det vigtige mål på udebane.

FC Porto var også i kamp på samme stadie i turneringen og slog ude russiske Krasnodar 1-0.

Krasnodar havde danske Younes Namli, der tidligere har spillet i hollandske Zwolle, med i startopstillingen. Han blev udskiftet efter 66 minutter.

Skotske Celtic var på besøg hos rumænske Gluj, og det opgør endte 1-1.

/ritzau/