Han har været i Rosenborg i seks et halvt år.

Men nu ser det ud til, at det kapitel meget vel kan være slut for Mike Jensen.

»Han er på besøg i en ny klub. Vi ved mere i morgen,« siger Rosenborgs træner Eirik Horneland til Adresseavisen.

Det skete i forbindelse med, at den danske midtbanespiller ikke var at finde til Rosenborgs første træning i år. Og det er heller ikke sikkert, han vender tilbage til Trondheim.

»Det kan være, vi ikke ser ham igen,« siger Eirik Horneland om 31-årige Jensen, der i juli 2013 skiftede Brøndby og Superligaen ud med Rosenborg i den norske liga.

Det er blevet til 291 kampe, men hvor den næste tur - måske - går hen, skriver mediet ikke. Ifølge cypriotiske medier skulle Apoel FC være den store bejler til Mike Jensen.

Her står et - for Mike Jensen - kendt ansigt i spidsen, for det er den tidligere træner i Rosenborg, Kåre Ingebrigtsen, der styrer slaget gang i den cypriotiske klub.

Mike Jensen, der har kontrakt med Rosenborg indtil slutningen af 2021, startede sin karriere i Brøndby IF, hvor han var en stor profil. Han har også flere gange været udtaget til landsholdet, hvor det indtil videre er blevet til syv kampe.