Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har indtil videre ikke været nogen amerikansk drøm for Wayne Rooney at være træner for DC United.

Den tidligere engelske landsholdsstjerne overtog roret for det kriseramte mandskab i den bedste amerikanske fodboldrække i juli, men det var kun blevet til fire point i de fem første kampe, og natten til søndag blev ondt værre - meget værre.

Og det skyldtes blandt andet en tidligere superligatopscorer, der var i hopla.

Ex-Brøndby-stjernen Mikael Uhre har nemlig i den grad fundet melodien efter sit vinterskifte til Philadelphia Union, og efter 37 minutter mod Rooneys tropper leverede han et forrygende angriber-mål.

Uhre tog et indlæg ned i boksen, inden han viftede sin oppasser væk som en lillebitte flue, før han bragede sit niende sæsonmål i kassen til 1-0 - et mål, du kan se nederst i artiklen.

Men Uhre-showet stoppede ikke der. Få minutter efter driblede han i feltet og blev nedlagt, så holdkammeraten Daniel Gazdag kunne score fra pletten til 2-0.

Således dækkede Uhre op til succes og ydmygelse af Rooneys mandskab, og man må i den grad sige, at der blev gået til fadene i anden halvleg.

Uhre og co. endte nemlig med en sejr på vanvittige 6-0, og dermed var ydmygelsen total for Wayne Rooney og DC United, der har lidt at tænke over for tiden - Philadelphia Union topper rækken i Eastern Conference.