Titelkandidaterne fra FC Midtjylland er ubesejret på hjemmebane i denne sæson, og det hjælper på selvtilliden.

FC Midtjylland er ubesejrede på eget græs i denne sæson, og mandag aften blev stimen af hjemmesejre forlænget, så den nu lyder på ti i træk efter 2-1-sejren over AaB.

De mange hjemmesejre er en del af forklaringen på, hvorfor FC Midtjylland atter kæmper med om det danske mesterskab, og fortet i Herning kan blive afgørende for, hvor guldet havner.

FCM-træner Kenneth Andersen ser det som selvforstærkende, at midtjyderne altid går ud på hjemmebanen med stor selvtillid og tro på egne evner.

- Det betyder vanvittigt meget at have en så stærk hjemmebane. Det er et midtjysk fort, som jeg er utroligt glad for, og jeg er endnu gladere for vores fantastiske fans, siger Kenneth Andersen.

- Alle hold har det bedst på hjemmebane. Det er trygge rammer, og så er selvtilliden på hjemmebane bare det højere, og forhåbentligt kan hjemmebanen bære os det sidste stykke, siger Kenneth Andersen.

Han bakkes op af Kian Hansen, der mener, at opbakningen er med til at sikre, at selv tætte kampe falder ud til FC Midtjyllands fordel.

- Vi er ubesejrede på hjemmebane i denne sæson, og det betyder alt. Vi ved, at når vi går på banen i øjeblikket, så ligger der tre point og venter på os.

- Vi tror på tingene, når vi spiller på hjemmebane, og vi har nogle helt igennem fantastiske fans. Mere kan vi ikke bede om, siger Kian Hansen.

FC Midtjylland skal i næste runde en tur Aarhus, hvor AGF venter. Netop AGF er det eneste hold, der har taget point på MCH Arena i denne sæson. Det var tilbage i juli i første spillerunde.

