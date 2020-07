FC Midtjyllands solide defensiv og effektive angreb har sørget for guld, siger anfører Erik Sviatchenko.

FC Midtjylland kan ånde lettet op og fejre det mesterskab, der længe har set ud til at være inden for rækkevidde, efter at holdet torsdag slog FCK 3-1 i Herning.

Midtjyderne har været Superligaens suveræne tophold i denne sæson, og mesterskabet er et resultat af, at midtjyderne har været mere kyniske, mener anfører Erik Sviatchenko.

- Vi har været afklarede og kyniske. Vi har haft en stærk defensiv og scoret de mål, der skulle til. Vi har haft det held, der skulle til, samtidig med at vi har opsøgt det, siger han.

Det har været særdeles svært at score på FC Midtjylland. Mens det er blevet til 53 mål i modstandernes ende, har FC Midtjylland blot lukket 20 mål ind i 32 kampe.

- Det føles dejligt og fortjent. Det er fedt, at vi har cementeret, at vi kan være med, hvad mesterskaber angår. Det er en god fornemmelse, siger Erik Sviatchenko.

Torsdag aften så det en overgang ud til, at guldfesten blev spoleret, da FC København bragte sig foran 1-0 på MCH Arena.

Men tre mål i anden halvleg vendte kampbilledet fuldstændig, og i stedet for at forpurre mesterskabsfesten blev københavnerne sendt hjem med et nederlag på 1-3.

- Vi kom ud til anden halvleg, hvor vi havde aftalt, at vi skulle vinde. Det var det, vi snakkede om i pausen. Det var dejligt at komme ud og lige smadre dem igennem, siger FCM-anføreren.

FC Midtjylland har flere gange fremhævet, at det næste store mål er at blive en del af et europæisk gruppespil. I den kommende sæson bliver vejen en anelse kortere, da kvalifikationsrunderne afvikles over én kamp.

- Hvis man efter fire kampe kan stå i et Champions League-gruppespil - det er jo ikke utænkeligt - så vil det være enormt spændende. Men der er lang vej, understreger anføreren.

Men om det i så fald bliver med Sviatchenko, som i denne sæson har været en af holdets store profiler, kan han ikke garantere.

- Det er ikke op til mig, siger han.

