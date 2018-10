Nicklas Bendtner har ikke spillet fodbold siden 30. august. Ikke fordi han har været involveret i en voldssag, men fordi han har været skadet. Søndag gør han så comeback.

Og selvom han 9. september rigtigt nok blev sigtet for vold - og 11. oktober så blev tiltalt for selvsamme - så har Rosenborg holdt fast i, at danskeren har en fremtid i klubben.

I hvert fald så længe, han ikke er blevet dømt. Der har så været spekuleret i, hvorvidt klubben nu også reelt ville gøre brug af danskeren - eller om det blot var en kløgtig manøvre, da danskeren alligevel sad ude.

Men søndag er der blevet sat en stor, tyk streg under, at klubben bakker fuldstændig op om deres danske topscorer. Således starter Nicklas Bendtner inde for første gang i knap to måneder til opgøret mod Lilleström.

Bendtner starter inde for første gang siden slutningen af august. Foto: Instagram / Rosenborgballklub Vis mere Bendtner starter inde for første gang siden slutningen af august. Foto: Instagram / Rosenborgballklub

Bendtner kan ikke håbe på en bedre comeback-modstander end netop Lilleström.

I sine fire opgør mod en af Eliteseriens bundpropper har Bendtner scoret hele fem mål - flere af dem både gode og vigtige.

Nu får Bendtner så lov igen at lade fødderne tale, når han for første gang siden voldssagen brød ud altså træder ud på banen.

Tidligere på ugen var der ellers spekulationer om Bendtners fremtid i klubben, da han havde sat sit hus i Trondheim til salg. Han afviste dog selv de rygter, og fortalte i stedet, at salget skyldes, at han og kæresten bliver overvåget af droner.