Der er glæde i familien hos Gareth Bale i dag. Den walisiske superstjerne fra Real Madrdi er nemlig blevet far til en dreng, hvilket han har annonceret på de sociale medier:

»Vi er lykkelige over byde en baby-dreng velkommen til verden denne morgen. Axel Charles Bale, 08.05.18«

We are delighted to welcome a baby boy into our family this morning. Axel Charles Bale 08.05.18 pic.twitter.com/dFbHNdFwnH — Gareth Bale (@GarethBale11) May 8, 2018

Det er arving nummer tre, som Gareth Bale har fået sammen med sin forlovede Emma Rhys-Jones, som han har været kærester med siden skoletiden.

I forvejen har parret to døtre, Alba Violet og Nava Valentina, som blev født i henholdsvis 2012 og 2016. Den lille familie bor til daglig i Madrid, hvor Bale spiller side om side med Kongeklubbens øvrige superstjerner som Cristiano Ronaldo og Sergio Ramos.

Foto: JAVIER SORIANO Foto: JAVIER SORIANO

28-årige Bale har spillet i den hvide trøje siden sommeren 2013, hvor den farlige kantspiller blev købt i Tottenham og blev gjort til verdens dyreste fodboldspiller. Med en transfersum i omegnen af 750 millioner kroner.

Efter en solid trofæhøst og til tider storspil i sin tid i Real Madrid, har Bale i denne sæson ikke spillet den store rolle på stjernemandskabet, og han rygtes væk fra klubben. Seneste scorede han dog et glimrende mål i El Clasico i weekenden. Se det øverst i videoen.