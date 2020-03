Flere spillere i FC Københavns trup har det svært i den corona-krise, hele verden befinder sig i.

Én af dem, der er hårdest ramt, er Carlos Zeca, der sidder i en situation, som går lige i maven på enhver familiefar.

Europas landegrænser er lukkede, mens de fleste flyafgange er aflyste, og derfor kan anføreren ikke være sammen med sine to døtre i denne svære tid, hvor han sidder alene i København, mens børnene bor sammen med deres mor i Portugal.

FCK-manager, Ståle Solbakken, er da også bevidst om den mentalt svære situation, mange af hans spillere befinder sig i.

Foto: Liselotte Sabroe

»Der er nogle spillere, som er hårdt ramt. De spillere, der er langt væk hjemmefra, har både venner og familie, som befinder sig i nogle af de områder, der er mest udsatte,« fortæller den norske træner til FCK TV på klubbens hjemmeside.

Onsdag blev det i Divisionsforeningen besluttet, at Superliga-mandskaberne kan begynde at træne igen i mindre grupper og med specifikke retningslinjer for at undgå smittespredning, og den åbning har stor betydning for flere af spillerne i hovedstadsklubben.

»Det er et socialt aspekt at kunne se sine holdkammerater og derved ikke føle sig alene, og vi prøver så vidt muligt at knytte bånd mellem os ved hjælp af blandt andet skype, når der ikke trænes. Vi har et socialt ansvar for spillerne,« siger Ståle Solbakken i interviewet.

Carlos Zeca er vant til at være adskilt fra sine to døtre og lide et stort afsavn, men når en global sundhedskrise raserer, gør det mere ondt end normalt, forklarede han forleden i en session på klubbens Facebook-side, hvor han svarede på spørgsmål fra FCK's fans.

Carlos Zeca efter Europa League-kampen mod Celtic. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er meget hårdt at være væk fra min familie – især mine døtre. Jeg ved, at de er i gode hænder, og jeg taler med dem hver dag, men jeg savner dem meget, så jeg glæder mig virkelig til at se dem igen. Vi skyper og facetimer meget,« sagde FCK-anføreren.

Og netop Zecas svære situation gjorde, at FCK-manageren inviterede anføreren hjem til middag hos Familien Solbakken.

»Jeg havde selv Zeca hjemme til middag hos os forleden dag - med to meters afstand. Han er jo i en situation, hvor han ikke kan se sine børn. Vi må alle forsøge at tage vare på hinanden og få en så god hverdag som mulig inden for de retningslinjer, der er lagt.«

Carlos Zeca har tidligere i et stort interview med B.T. forklaret, hvordan han nu igennem fire år har skullet håndtere at mangle døtrene i sin hverdag.