Der har været gang i Ronaldo-rygterne i disse dage.

Den detroniserede konge på Old Trafford er blevet forvist til bænken under Erik Ten Hags ledelse, og for knap en uge siden fortalte den hollandske manager, at Cristiano Ronaldo nægtede at lade sig indskifte i de Røde Djævles sejr over Tottenham.

Det har fået exit-rygterne til at tage til, og det nyeste bliver bragt på banen af The Sun, der fortæller, at Napoli skulle være en mulig kattelem for United-stjernen over dem alle.

Men nu kommer der så tilsyneladende en dæmper på den tilspidsede situation.

Ronaldo er tilbage på træningsanlægget. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Ronaldo er tilbage på træningsanlægget. Foto: PHIL NOBLE

Portugiseren med fortid i blandt andet Real Madrid og Juventus er tilbage på Carrington, hvor Manchester United træner, og Sky Sports fortæller, at han og træneren har været i 'konstant dialog' siden optrinnet.

Ronaldo skulle være en del af forberedelserne frem mod torsdag, hvor han, Christian Eriksen og resten af United-holdet skal op mod Sheriff fra Moldova i Europa League.

Det er i øvrigt på linje med det, som Ten Hag sagde efter sejren mod Tottenham.

»Han vil fortsat være en vigtig del af truppen.«

Ronaldo lagde torsdag en besked på Instagram, efter klubben havde meddelt, at han vill sidde over mod Chelsea.

- Jeg har altid forsøgt at gå foran med et godt eksempel for de unge spillere, som er kommet frem på alle de hold, jeg har spillet på. Desværre er det ikke altid muligt, og nogle gange koger det over, skrev Ronaldo.

Lørdagskampen mod Chelsea endte 1-1.