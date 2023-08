Det skete ikke én eneste gang i sidste sæson, når Pierre-Emile Højbjerg var i kamptruppen.

Men denne søndag eftermiddag prøver den danske landsholdsstjerne noget nyt.

For midtbanespilleren er nemlig blevet vraget og smidt på bænken af Tottenhams nye træner Ange Postecoglou, når Tottenham indleder Premier League-sæsonen mod Thomas Franks Brentford-hold.

Det fremgår af Tottenhams startopstilling på Twitter.

Your first XI of the season is here! pic.twitter.com/WFnRkP4k7x — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 13, 2023

Og sådan startede Højbjerg altså ikke én eneste af de 35 Premier League-kampe, hvor han var en del af Tottenhams kamptrup i sidste sæson - her startede han nemlig 35 ud af 35 kampe.

Den noget opsigtsvækkende start på sæsonen for Højbjerg kommer i en tid, hvor midtbanespilleren kædes sammen med et skifte væk fra London-klubben, og det mener Viaplay-ekspert Brian Laudrup kan have noget at gøre med bænkpladsen, for tiden i Tottenham kan muligvis snart være slut.

»Der har været snak om, at Postecoglou måske gerne vil sælge Højbjerg. Vi skal selvfølgelig lade være at spekulere for meget, for der kan være en lille skade, vi ikke har hørt om,« siger han blandt andet og tilføjer:

»Men man kunne godt få fornemmelsen af, at Højbjerg kunne blive solgt.«

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I de seneste uger er skriverierne om et skifte til La Liga-klubben Atlético Madrid nemlig taget til, og den spanske klubs cheftræner har tidligere sat ord på, at klubben mangler en midtbanespiller.

»Vi mener, at vi bliver mere konkurrencedygtige med tilgangen af en midtbanespiller, der kan tilføje noget hierarkisk, personlighed og intern konkurrence,« sagde Simeone og svarede direkte adspurgt om Pierre-Emile Højbjerg:

»Der er mange navne, som klubben arbejder på og som har det, vi har brug for. Men i sidste ende er det klubben, der bestemmer.«

Da landsholdet var samlet i juni spurgte B.T. Højbjerg ind til sine fremtidsplaner - det kan du læse mere om her.

28-årige Pierre-Emile Højbjerg har spillet i Tottenham siden sommeren 2020 og har kontrakt til 2025.