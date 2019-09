En af sommeren store uforløste transfersagaer havde Neymar Jr. i hovedrollen.

Således hev og flåede de to spanske fodboldgiganter, Real Madrid og FC Barcelona, i den brasilianske superstjerne, som gerne vil væk fra Paris Saint-Germain.

Klubskiftet kuldsejlede dog til stor skuffelse for Neymar Jr. i en tåge af millard-summer, magtkampe og strandede forhandlinger mellem parterne. For han ville for alt i verden gerne væk fra PSG, og helst 'hjem' til FC Barcelona, hvor han spillede med stor succes fra 2013 til 2017.

Nu fortæller hans far og agent, Neymar Sr., om hvordan sønnen fandt trøst i håndsrækningen fra sine gamle holdkammerater fra FC Barcelona, som talte meeget varmt om at blive genforenet med Neymar Jr.

»Han blev rørt, da hans venner spurgte, om ikke han ville vende tilbage,« fortæller fodboldsupertsjernens far i et interview med Marca.

Det var især Lionel Messi og Luis Suarez, som Naymar Jr. dannede en af fodboldhistoriens mest giftige angrebstrioer sammen med, som talte varmt om at få brasilianeren tilbage i den rød-blå-trøje.

Neymar Jr.'s far fortæller, at hans søn ikke er glad i Paris, hvor han har spillet med blandet succes siden det opsigtvækkende milliardskifte i sommeren i 2017.

»En brasilianer ønsker kun at være et sted, hvor han er glad. Og min søn var glad i Barcelona.«

Desværre for Neymar-lejren lykkedes det ikke for angriberen at nå til enighed med Paris Saint-Germain og de spanske bejlere om et klubskifte. Det ærgrer Neymar Sr.:

»Som agent føler man sig magtesløs, når der ikke er nogen mulighed for at skifte. Der var ingen frikøbsklausul, og det gjorde det svært. Vi kæmpede for at finde en løsning. Vi gjorde det bedste, vi kunne.«

Det ventes at både FC Barcelona og Real Marid vil forsøge at købe Neymar Jr. fri næste sommer.

Men indtil nu må han bare drømme sig tilbage til de glade dage, hvor han fejrede mål, mesterskaber og magiske øjeblikke med Messi og co.