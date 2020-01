Han har kæmpet hårdt i over to år.

Og nu deler Gianluca Vialli en rørende besked på sin Instagram i anledning af, at 2019 er blevet til 2020.

'Vi står foran et nyt år. Som et kapitel i en bog, der venter på at blive skrevet. Vi kan bidrage til historien ved at sætte mål,' skriver Gianluca Vialli, der citerer den amerikanske forfatter Melody Beattie.

Den tidligere italienske landsholdsangriber fortalte for lidt over et år siden, hvordan han kæmper mod en grim kræftsygdom.

Soccer Football - Euro 2020 Qualifier - Italy Training - Bilino Polje Stadium, Zenica, Bosnia and Herzegovina - November 14, 2019 Italy chief delegate Gianluca Vialli during Training REUTERS/Dado Ruvic

Det har han gjort siden 2017, og da han gav den seneste opdatering i oktober sidste år lød det, at han stadig var i behandling, men ønsker at 'leve et normalt liv'.

»Vi skal være tålmodige. Det er hårdere, end man kunne have håbet,« sagde han til The Sun.

Og i sit opslag på Instagram deler den tidligere fodboldspiller, der blandt andet har været igennem en operation og otte måneders kemoterapi, sit eget personlige mål efter citatet fra forfatteren.

'Mine (mål, red.) er at genvinde både min fysiske og mentale styrke. Og at inspirere andre,' skriver 55-årige Gianluca Vialli til et billede, hvor han sidder i bar overkrop. Et billede, der viser, at han på trods af sygdommen stadig har en vild fysik.

I starten forsøgte den forhenværende Chelsea-manager at holde sygdommen skjult, ligesom han forsøgte at skjule det store vægttab, han var igennem som følge af at have fået konstateret kræft i bugspytkirtlen.

»Jeg plejede at tage en sweater på under min skjorte, så ingen skulle opdage noget. På den måde var jeg stadig den samme person, som folk altid havde kendt,« sagde Gianluca Vialli, der i sin aktive karriere spillede i Sampdoria, Juventus og Chelsea, tilbage i november 2018.

Han valgte at fortælle om sygdommen i en bog, efter han i første omgang følte sig flov og syntes, det var en svær situation. Men det var også en situation, han ønskede at dele.

»Jeg håber, at min historie kan inspirere folk, som er i alvorlige og afgørende situationer i deres liv. Og jeg håber, at min bog kan ligge på folks sengebord, så folk kan læse et par kapitler, inden de går i seng, eller når de står op,« sagde han dengang.