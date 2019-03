1. divisionsklubben FC Roskilde har kniven for struben og beder nu om økonomisk hjælp på en noget utraditionel måde.

Klubben har nemlig rakt hånden ud til sine fans i håbet om, at de vil støtte op om klubbens overlevelse.

Det fremgår FC Roskildes Twitter-profil.

»Landets bedste fans har startet en indsamling i samarbejde Carsten Salomonsson, hvor det er muligt for alle at bidrage til redningen af FC Roskilde,« fortæller opslaget med et billede af, hvordan man kan give sin støtte til FC Roskilde.

| Vær med til at redde FC Roskilde

Fredag kom det frem, at FC Roskilde var i så store problemer, der krævede en økonomisk indsprøjtning i millionstørrelsen. Samtidig skrev klubben, at deadline for at skaffe de fornødne penge var sat til mandag den 25. marts - altså i går.

Men mandag oplyste FC Roskilde og den potentielt kommende ejer Carsten Salomonsson i en pressemeddelelse, at deadline var blevet forlænget til torsdag den 28. marts.

I pressemeddelelsen forlød det tilmed, at klubben er i flere positive forhandlinger med potentielle investorer, men at klubben også mangler i omegnen af 3,5 millioner kroner for at fremtidssikre sig.

Skulle FC Roskilde blive erklæret konkurs, vil det i så fald få store konsekvenser for de ansatte. Alle spillere og trænere - herunder cheftræner Christian Lønstrup, der kom til i september 2018 - bliver opsagt, de kontoransatte får en fyreseddel, og FC Roskildes førstehold vil blive tvangsnedrykket til Sjællandsserien.