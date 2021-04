Av-av. Liverpools uge blev bare endnu mere elendig, da de dummede sig i jagten på den lukrative og vigtige Champions League-plads.

Newcastle scorede således dybt inde i overtiden og fik 1-1 i dagens opgør mod Liverpool i Premier League, som fortsat er på sjettepladsen.

Det er noget af en bet for Liverpool, som er en af klubberne, der er kommet ud i et sandt stormvejr som følge af de kuldsejlede Super League-planer.

Seks minutter inde i overtiden sørgede Joe Willock for, at Newcastle lørdag tog point med hjem fra Anfield, hvor opgøret i Premier League endte 1-1.

Foto: DAVID KLEIN

Liverpool var i front i over 90 minutter efter Mohamed Salahs scoring tre minutter inde i kampen, men Newcastle spolerede dagen for hjemmeholdet.

Mohamed Salah kan trøste sig med, at han med sin scoring blev den første i Liverpools historie til at nå 20 scoringer i tre forskellige sæsoner i den bedste engelske række.

Det uafgjorte resultat betyder, at Liverpool mister et skridt i jagten på en plads blandt de fire øverste i tabellen. Klubben er på sjettepladsen med ét point op til Chelsea på fjerdepladsen.

Newcastle fik et vigtigt point til bundstriden, hvor klubben nu har ni point ned til Fulham på den forkerte side af nedrykningsstregen.

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Newcastle United - Anfield, Liverpool, Britain - April 24, 2021 Newcastle United's Joe Willock celebrates scoring their first goal with manager Steve Bruce, Allan Saint-Maximin and Paul Dummett Pool via REUTERS/David Klein Foto: DAVID KLEIN

Liverpool var spilstyrende kampen igennem og havde masser af chancer og skulle have afgjort kampen tidligt, men skarpheden manglede.

Mohamed Salah var Liverpools farligste mand og stod bag flere af de chancer, han og holdkammeraterne spillede sig til. Allerede i tredje minut stemplede han ind med en træffer.

Med en modstander i ryggen tog Salah elegant en bold ned i feltet, vendte rundt på en tallerken og sparkede den op i nettaget til en tidlig føring.

Newcastle var ikke uden muligheder. Efter 20 minutter slap Sean Longstaff igennem Liverpool-bagkæden efter en god dybdeaflevering.

Den unge midtbanespiller nåede frem til mål og sparkede til bolden, men Alisson Becker i Liverpools mål viste stor reaktionsevne og pillede afslutningen.

Kort før pausefløjt fik Sadio Mané en kæmpemæssig chance. Mohamed Salah trak Newcastles defensiv til sig og sendte bolden på tværs til senegaleseren.

Mané forsøgte at trække forbi den tidligere Esbjerg-keeper Martin Dúbravka, som smed sig ned og slog bolden væk fra liverpoolspillerens fødder.

Liverpool havde i anden halvleg flere muligheder for at lukke kampen, men blandt andre Salah og Mané manglede den afgørende skarphed.

Liverpools manglende skarphed holdt Newcastle inde i kampen, og i overtiden lykkedes det Callum Wilson at klemme bolden over stregen. Han havde dog hånd på, og målet blev annulleret.

Det lignede derfor en sejr til Liverpool, lige indtil Joe Willock i sjette overtidsminut fik bolden og bankede den ind til 1-1.