Opdatering: YouSees pressechef oplyser klokken 22 til B.T., at problemet er løst – og det skulle nu igen være muligt at tilgå tv via apps og hjemmeside.

YouSee er onsdag aften ramt af tekniske problemer, der gør, at folk ikke kan se tv via apps eller hjemmeside.

Det oplyser YouSee selv på deres hjemmeside.

Ifølge YouSee skyldes det en fejl på deres web-tv app.

Nogle brugere har også påpeget problemerne, der er opstået midt i onsdagens Champions League-runde.

Blandt andet Bayern München-Manchester United og Arsenal-PSV spiller nu.

B.T. har været i kontakt med YouSees pressechef, som undersøger sagen og vender retur snarest.

På det sociale medie X skriver YouSee:

'Vi er i fuld gang med at løse problemet. Vi beklager for de gener det måtte medføre.'

B.T. følger sagen.