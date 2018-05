Der var skår i glæden efter FC Københavns vigtige 4-1-sejr over AGF i Alka Superligaen fredag aften.

Netop som FCK havde sikret adgang til Europa League-kvalifikationen i næste sæson i finalekampen, varslede manager Ståle Solbakken pludselig, at en dårlig nyhed er på vej fra klubben en af de nærmeste dage.

»I løbet af tre-fire dage kommer der en vældig kedelig nyhed i forhold til en spiller, som stopper i FCK. Så må vi håbe, at vi derefter kan præsentere nogle positive nyheder.«

»Vi har haft vældig meget at kæmpe med uden for banen, som nok ikke er kommet frem, men som nok kommer frem,« siger Ståle Solbakken.

Han blev efter kampen spurgt ind til, hvad den dårlige nyhed handler om, men manageren afviste at uddybe.

Han kan dog glæde sig over, at holdet efter en skidt sæson er klar til Europa League-kvalifikationen i næste sæson.

Det stod klart fredag aften på trods af, at sæsonen har været svær for træneren og holdet, hvilket særligt var situationen i efteråret, hvor FCK også gabte over mange europæiske kampe.

»Det har været et hårdt år. Det er hårdt at se spillerne lide så meget, og man vidste, at man ikke kunne træne. Man skulle restituere og sørge for at være psykisk og fysisk klar.«

FCK har dog fået tingene til at køre bedre efter vinterpausen, mener Ståle Solbakken.

»Hvis man tager det, der er sket efter jul, så har vi jo spillet rigtig godt,« siger FCK-træneren.

Derfor skal man heller ikke forvente store udskiftninger på FCK-holdet i sommerpausen.

»Der skal ikke ske så meget, men der skal ske noget,« siger Ståle Solbakken.

