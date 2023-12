Selv om sensationen lurer, så er det nu gjort forbudt at tale om. I hvert fald hos Aston Villa.

I denne sæson har det upåagtede Birmingham-hold nemlig overrasket alt og alle under succestræneren Unai Emery, hvor man efter en kæmpe uge med sejre over giganterne Manchester City og Arsenal i Premier League nu er nummer tre med kun to point til Liverpool på førstepladsen.

Men Villa-profilen John McGinn har slet ikke i sinde at hoppe med på den vogn, der kører Aston Villa i stilling som et overraskende bud på en Premier League-vinder.

Faktisk skal det være forbudt at snakke om den slags.

»Jeg forbyder T-ordet (titel-ordet, red.). Vi har kun spillet 16 runder, så der er lang, lang vej igen.«

»Vi har respekt for alle omkring os, som alle har været i denne position i mange år. De er så erfarne i det, og vi er nybegyndere,« siger McGinn til Sky Sports.

Foto: Tim Keeton/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Tim Keeton/EPA/Ritzau Scanpix

Men håbet om, at den vilde sæsonstart kan fortsætte - det lever i bedste velgående.

»Kan vi blive ved sådan her? Det håber jeg.«

Lørdag blev det til en overraskende 1-0-sejr over Arsenal, hvor netop McGinn scorede sejrsmålet efter syv minutter.

Sejren var den 11 i denne sæson, hvor man har lagt afstand på hele fem point til Manchester City på fjerdepladsen.

Tilmed skrev Aston Villa lørdag historie, da det var 15. gang i træk, at klubben vandt på hjemmebane i Premier League - det er ny rekord.

Sidste sæson endte holdet på syvendepladsen, mens det i forrige sæson blev til en 14.-plads.