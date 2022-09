Lyt til artiklen

Han er lige nu hovedpersonen i en stor retssag.

Og meget tyder på, at Ryan Giggs nu ønsker at lægge dele af fortiden bag sig.

Den tidligere fodboldstjerne har solgt sit hus til 1,7 millioner pund – svarende til 14,6 millioner kroner – ifølge The Sun, og der er ikke tale om et hvilket som helst hus.

»Han ville bare af med det og lægge det hele bag sig. Han elskede det sted og har ejet det i over 20 år, men han vidste, det skulle sælges,« siger en kilde tæt på Giggs til mediet.

Det var i netop det hus, han ifølge anklagerne skulle have nikket sin ekskæreste, Kate Greville, en skalle og skændtes med hende i en sådan grad, at Grevilles lillesøster ringede til politiet.

En episode, der fandt sted i november 2020, og som resulterede i, at Giggs blev anholdt og efterfølgende løsladt mod kaution. Han er siden blevet tiltalt for vold, tvang og kontrollerende adfærd over for Kate Greville, som han dannede par med i flere år.

Giggs købte ejendommen tilbage i 2001 for 545.000 pund, svarende til 4,6 millioner kroner, og dermed har han fået en pæn milliongevinst som følge af salget. I årene, der er gået, har han ikke blot boet der selv.

Også hans mor har haft bopæl i huset, som han flyttede ind i med Kate Greville i marts 2020.

Sagen mod Ryan Giggs er endnu ikke afgjort, da juryen ikke kunne nå frem til en dom. I næste uge får han svar på, om han skal for retten endnu engang.

Sagen var oprindeligt sat i kalenderen i januar i år, men på grund af ophobede sager som følge af coronapandemien blev den udsat med syv måneder.

Ryan Giggs var landstræner for Wales fra 2018 til juni i år. Han blev dog suspenderet efter anholdelsen i november 2020. Daværende assistenttræner Robert Page overtog derefter landsholdet og er nu ansat permanent.

I sin aktive karriere var Ryan Giggs med til at vinde 13 engelske mesterskaber og to Champions League-trofæer med Manchester United.