Den midlertidige cheftræner i Esbjerg, Claus Nørgaard, ønsker ikke jobbet som permanent cheftræner i klubben.

Efter Esbjergs 0-3-nederlag til Randers i sidste uge blev cheftræner John Lammers fyret af klubben.

I stedet blev assistenttræner Claus Nørgaard indsat som midlertidig træner, indtil der er fundet en ny til jobbet som cheftræner i den vestjyske klub.

Nørgaard, der tidligere har været cheftræner i Superligaen for Sønderjyske, er ikke interesseret i at veksle en tilværelse som midlertidig træner til permanent træner.

- Jeg er ikke interesseret i at være cheftræner her og nu, siger Claus Nørgaard.

- Jeg kom til Esbjerg i sommer, fordi jeg gerne ville have rollen som assistenttræner, og det har ikke ændret sig.

- Klubben har stået i en svær situation, og derfor har jeg sagt ja til at være midlertidig træner for at bakke spillerne og klubben op.

Sportschefen i Esbjerg, Jimmi Nagel, er glad for, at Nørgaard trods ønsket om ikke at være cheftræner har taget jobbet som midlertidig træner.

- Vi er glade for, han har sagt ja til at tage stafetten, imens vi finder den afløser, som skal være permanent Esbjerg-træner, siger Jimmi Nagel.

Det har ifølge sportschefen aldrig været på tale, at Nørgaard skulle være cheftræner.

- Vi har ansat Nørgaard som assistenttræner, fordi vi mener, at han kan gøre et fremragende stykke arbejde i den rolle.

- Derfor har planen hele tiden været, at han skal tilbage i den rolle, og det kommer ikke til at ændre sig.

Hvor længe Nørgaard har pladsen i trænersædet, ved Jimmi Nagel dog ikke.

- Vi har ikke sat nogen deadline for, hvornår der skal være fundet en ny træner.

- Selvfølgelig vil vi gerne løse det så hurtigt som muligt, men omvendt vil vi også tage os så god tid, som det kræver, siger han.

