AaB's midlertidige træner ved ikke, hvor længe han skal sidde i sædet. Men han håber, at det bliver kort tid.

Torsdag kom det frem, at AaB-cheftræner Jacob Friis er ude på ubestemt tid, da hans datter har fået konstateret leukæmi.

Det er den tidligere assistenttræner Lasse Stensgaard, der er trådt i Jacob Friis' sted, men han håber, at det ikke bliver ved.

- Jeg er vel den eneste træner i Superligaen, der håber, at jeg har mit job så kort tid som muligt, siger Lasse Stensgaard.

- Jacob er en god kollega og en god ven, så havde han haft et andet job, var jeg nok også trådt til der, siger han.

Søndag slog AaB Sønderjyske 3-1 i Haderslev i Superligaen. Det var den første kamp uden Jacob Friis på sidelinjen.

- Der har ikke været meget fokus på kampen i løbet af ugen, så det var stærkt, at spillerne kunne levere, siger den midlertidige træner.

På grund af omstændighederne var spillerne ekstra glade efter sejren, fortæller Stensgaard.

- Det var nogle glade drenge til sidst. Uanset hvad havde vi været glade for at vinde, men det var ekstra følelsesladet, og det blev lidt en forløsning oven på en træls uge.

Nyheden har ramt spillertruppen hårdt, fortæller holdets anfører, Lucas Andersen.

- Det har været voldsomt at opleve. Det er noget, man altid læser om, sker for en eller anden et eller andet sted. Det løber en koldt ned ad ryggen bare at tale om det, siger han.

Lucas Andersen håber, at sejren kan vække en smule glæde hos cheftræneren i den svære tid.

- Jeg ved, at hvis han har kigget med eller set resultatet, er der 0,001 procent glæde i ham oveni alt det her, siger Lucas Andersen.

