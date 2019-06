Den tidligere præsident for Uefa Michel Platini er blandt andet blevet afhørt om tildelingen af VM til Qatar.

Michel Platini er blevet løsladt fra det franske politis varetægt efter afhøring.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til onsdag.

Ifølge flere franske medier, herunder Le Monde, blev Platini anholdt tirsdag morgen som led i efterforskningen af mulig korruption i forbindelse med tildelingen af VM til Qatar i 2022.

Platinis advokat, William Bourdon, har afvist, at der har været tale om en anholdelse, men blot en tilbageholdelse, hvor Platini skulle afhøres som vidne.

Advokaten fortalte tirsdag, at Platini erklærede sig i uskyldig i alle anklager.

Qatar fik tildelt slutrunden i 2010, mens Platini sad på posten som præsident i Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, fra 2007 til 2015.

Tildelingen af værtskabet affødte stor kritik.

Platini modtog af Fifas Etiske Komité en karantæne fra alle fodboldaktiviteter på otte år i 2015.

Straffen blev i 2016 reduceret til seks år af Fifas appelkomité, før Den Internationale Sportsdomstol (CAS) senere samme år reducerede karantænen til fire år.

Platini trak sig officielt som præsident for Uefa i maj 2016.

Karantænen, der udløber i oktober i år, modtog han på grund af en mistænkelig overførsel på to millioner schweizerfranc (godt 13 millioner kroner) fra den tidligere præsident for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) Sepp Blatter til Platini, som komitéen ikke kunne finde belæg for.

Også Sepp Blatter fik karantæne fra fodbold.

Den nu 63-årige Michel Platini var en stor fodboldstjerne i sin aktive karriere. Han vandt en række titler med Nancy, Saint-Etienne, Juventus og det franske landshold.

Selv har han modtaget Ballon d'Or som verdens bedste fodboldspiller tre gange. Det gjorde han i 1983, 1984 og 1985.

I alt fik han 72 kampe for Frankrigs landshold.

