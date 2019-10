Michael Silberbauers trænerkarriere har fået et lille bump på vejen. Den tidligere danske landsholdsspiller er nemlig blevet fyret i den canadiske klub Pacific FC efter en række dårlige resultater.

»Det er aldrig en nem beslutning, men det her er et udtryk for, at det her hold forventer mere,« siger klubbens direktør Rob Friend til Times Colonist.

Michael Silberbauer var den første udenlandske træner i den relativt nyligt oprettede canadiske Premier League, da han blev ansat i august 2018. 14 måneder senere er han så også den første træner til at blive fyret i ligaen.

Vi vil tage os lidt tid til at finde ud af, hvad vi kunne tænke os at gøre, siger Michael Silberbauer til avisen og sætter lidt flere ord på selve fyringen.

Michael Silberbauer i aktion i venskabskampen mod Finland tirsdag d. 15 november 2011 på Blue Water Arena i Esbjerg.

»Vi ville dyrke unge talenter fra byen, og det har vi gjort med flest minutter til spillere på 21 år og derunder. Den opgave fuldførte jeg. Jeg ville gerne have vundet flere kampe, men jeg tænkte, at de resultater ville komme senere, siger Michael Silberbauer og fortsætter.

»Men efter jeg talte med holdets ledelse, mente jeg, at det var bedre at træde tilbage, og jeg var enig i at gøre det.«

Den 38-årige træner havde hentet fire sejre i 17 kampe for Pacific FC, inden han blev fyret for klubben, der ligger nummer seks ud af syv hold i den bedste canadiske række.

Men det bliver ikke Michael Silberbauer med de 25 landskampe, som skal forsøge at vende den lidt kedelige stime. Silberbauer blev ellers hentet til klubben af præsident Josh Simpson, som danskeren spillede sammen med i schweiziske Young Boys.