Den tidligere danske landsholdsspiller og nuværende træner for Vendsyssel, Michael Schjønberg, blev hårdt ramt af coronavirus.

Så hårdt, at han tabte sig voldsomt, mens familien blev mere og mere bekymrede.

Det fortæller Michael Schjønberg til avisen Nordjyske.

»Jeg var faktisk så syg, at familien stod ved min side og tog billeder, fordi de frygtede, at jeg var ved at stemple ud. Det har været en ondskabsfuld omgang, og jeg endte med at tabe 12 kilo på to uger, så den sygdom er bestemt ikke for sjov,« siger Michael Schjønberg.

Træneren blev ramt af corona i forbindelse med et større udbrud hos Vendsyssel, hvor de en overgang var ni smittede i truppen inklusive Michael Schjønberg.

Udbruddet opstod, efter Vendsyssel-anfører Søren Henriksen og holdkammeraten Mikkel Wohlgemuth tidligere i januar tog et smut til Dubai på ferie.

»Det var selvfølgelig en utrolig dum og dårlig beslutning overhovedet at tage derned, og vi må bare erkende, at vi ikke tog det hele så seriøst, som vi burde have gjort,« sagde anføreren dengang til Nordjyske.

Derfor blev Vendsyssel efterfølgende tvunget til at lukke ned i tre uger, og dermed har klubben ikke spillet en eneste træningskamp før weekendens møde med Esbjerg i 1. division.

Den manglende forberedelse må dog ikke blive en undskyldning, slår Michael Schjønberg fast.

»Det har da på ingen måde været optimalt, og det ville da være nemt at hejse det hvide flag på den baggrund. Men jeg har sagt til spillerne, at jeg ikke gider at høre dem bruge det som en undskyldning for noget som helst, for man kan sagtens spille 90 minutter efter to ugers fokuseret træning. Det vigtige er bare, at vi er opmærksomme på, at de får restitueret ordentlig,« siger han til Nordjyske.

Dubai-synderen Søren Henriksen er i øvrigt stadig ukampdygtig efter sin sygdom.