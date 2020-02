FCKs angriber Michael Santos er blevet sigtet for at overfalde en politimand i forbindelse med FCKs scoring til 2-1 i udekampen mod Celtic torsdag aften.

Det fortæller en talsperson for det skotske politi til B.T.:

»Der er to, der er blevet sigtet for overfald efter gårsdagens fodboldkamp, og den ene er Michael Santos fra FC København,« lyder det fra Police Scotland.

Episoden, som Michael Santos er sigtet for, fandt sted, da Pep Biel satte bolden i kassen til 2-1 i det 85 minut.

Her løb Pep Biel, Michael Santos og resten af FCK-holdet om bag målet for at juble med de medrejsende fans.

Det satte vagterne på Celtic Park dog en stopper for, og der opstod noget tumult, hvor man kan se, at Santos skubber til en betjent, så han vælter.

En 42-årige medrejsende vagt fra FCK er ligeledes sigtet.

Michael Santos er sigtet for overfald mod en politimand under FCKS kamp i Europa League.

FCKs pressechef, Jess Mortensen, fortæller, at Michael Santos er rejst med resten af FCK-truppen hjem til København efter kampen.

»Det er normal procedure, at der bliver skrevet ned og indrapporteret, hvad der sker i løbet af kampen. Michael Santos rejste med resten af truppen hjem efter kampen, og det er det, vi forholder os til,« siger han og fortæller, at FCK ikke har hørt fra politiet i forbindelse med sigtelsen.

»Da tumulten var faldet til ro, snakkede vi med politiet og vagterne. Politiet skriver efterfølgende en rapport, hvis de mener, der er en episode.«

»Man kan diskutere, om politiet skal gå til vores spillere under en jubelscene.«

Rasmus Falk udtalte sig efter kampen om tumulten i forbindelse med FCKs scoring.

Her sagde han:

»Jeg var en del af det i starten, og så tænkte jeg, at jeg måtte blande mig udenom det. Men ærligt, synes jeg, der skal være en større forståelse for det. Der var ikke noget voldsomt i det. Vi ville juble med dem, der var med os, og vi var i gang med at skabe et kæmpe resultat herovre,« siger Rasmus Falk og fortsætter:

»Der må der være noget mere fornemmelse for, at der er følelser i spil. Der skal selvfølgelig ikke opstå en farlig situation, men det tænkte jeg heller ikke var ved at ske. Jeg ved ikke, hvordan det så ud udefra, men i situationen tænkte jeg bare, vi var ekstremt glade, de var ekstremt glade, så lad os fejre det.«

Kampen udviklede sig dramatisk, da FCK kom foran på mål af netop Michael Santos.

I det 83. minut udlignede Odsonne Edouard på straffespark, hvorefter kampen gik amok.

To minutter senere satte Pep Biel bolden i kassen - det var i denne situation, at tumulten opstod. I 88. minut scorede Dame N'Doye til slutresultatet 1-3.

