Den tidligere Liverpool-stjerne Michael Robinson er død i en alder af 61 år.

Sådan skriver flere medier herunder The Daily Mirror.

Efter karrieren som fodboldspiller blev Robinson, der i sin sidste tid led af hudkræft, en del af medieverdenen og fik en succesfuld karriere i de spanske medier på blandt andet Movistar og La Ser.

»Det er med enorm sorg, at vi meddeler Michaels død,« skriver hans familie fra hans Twitter-profil.

Very sad news this morning. Former Liverpool star Michael Robinson has died at the age of 61. RIP https://t.co/n6MmpLdGrw pic.twitter.com/vmRJ0IrE5m — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) April 28, 2020

»Det efterlader os med et stort tomrum, men også med utallige minder, som er fyldt med den kærlighed, som I har vist ham. Vi er jer evigt taknemmelige for at have gjort den mand så lykkelig, han gik aldrig alene. Tak.«

Den tidligere angriber spillede flest kampe i Liverpool, hvor han var en del af den succesfulde 1983/1984-sæson. Her vandt drengene fra Anfield både det engelske mesterskab, den engelske pokalturnering og Champions League (som dengang hed European Cup). Hans død har også fået den danske journalist og TV3-reporter Luna Cristofi til at reagere på sociale medier.

»Michael Robinson, ex-Liverpool spiller (og holdkammerat til Jan Mølby), højtskattet spansk fodbold kommentator/ekspert er død 61 år gammel. Han var en storartet kollega. Hvor vil vi dog savne ham. Hvil i fred,« skriver hun på Twitter.

Michael Robinson nåede også at trække den nationale dragt over hovedet 24 gange for Irland.