Michael Laudrup mener ikke, Tour de France bør forhindre en EM-slutrunde på dansk grund.

EM-kampene i Parken er i fare på grund af Tour de France-starten på dansk grund i 2021. Men det burde ifølge den tidligere landsholdsstjerne være muligt at afvikle begge begivenheder i Danmark, da der ikke datosammenfald.

»Hvorfor er det problem? Der er jo ingen kampe i Parken fra 2. til 4. juli.«

»Jeg kan ikke forstå, hvis der skal vælges imellem de to begivenheder. Der skal naturligvis være plads til dem begge,« siger Michael Laudrup til TV3 Sport.

Torsdag lød det fra Jesper Møller, formand i Dansk Boldspil-Union (DBU), at der er tvivl om, hvorvidt der kan og skal spilles fire EM-kampe i Parken næste sommer. Blandt andet på grund af Tou de France, som har start i København i 2021.

»Der er stadig nogle knaster, der skal løses, og det har vi en uge til. Det håber jeg på, at vi kan. Vi er ikke i mål. Vi er ikke klar endnu. Det har Uefa også fået en orientering om,« sagde han til DR.

DBU skal senest på torsdag give Uefa besked om, hvorvidt København vil påtage sig værtskabet i 2021.

»Vi har for første og måske sidste gang fået tildelt en slutrunde om europamesterskabet, den tredjestørste idrætsbegivenhed i verden,« siger Laudrup der er ansat som kommentator hos Viasat og tilføjer:

»Den mulighed må vi under ingen omstændigheder opgive.«

Endnu er der ikke tilrettelagt et endeligt kampprogram, men i 2020-udgaven af EM var det planen at placere Danmarks tre gruppekampe samt en ottendedelsfinale (uden dansk deltagelse) i Parken fra 13. til 29. juni. 1. etape af Touren i 2021 skal efter planen først skydes i gang 2. juli, mens de følgende etaper køres fra Roskilde til Nyborg 3. juli samt fra Vejle til Sønderborg 4. juli.

»Et er at fratage alle danske fodboldfans muligheden for at opleve Danmark på hjemmebane i en slutrunde om europamesterskabet. Et andet at berøve spillerne på vort landshold tre kampe i Parken.«

»Den oplevelse fik jeg aldrig selv. Det vil gøre mig ondt på vore landsholdsspilleres vegne, hvis de går glip af den; vel vidende, de aldrig får den igen,« konkluderer Michael Laudrup.