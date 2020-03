Er der nogen, der egner sig bedre end Michael Laudrup til at være ekspert, når danske Martin Braithwaite spiller sit første El Clásico søndag aften?

Næppe.

Og det har LaLigaTV også selv vurderet, når de skal lave optakt til søndagens brag mellem Real Madrid og FC Barcelona.

Michael Laudrup er hentet ind som ekspert på engelsksprogede LaLigaTV til en 'speciel optræden', hvor han skal dele ud af sine erfaringer fra det spanske storbrag, skriver La Liga på sin hjemmeside.

Michael Laudrup i hyggesnak med Pep Guardiola før et Manchester-derby i 2019. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Michael Laudrup i hyggesnak med Pep Guardiola før et Manchester-derby i 2019. Foto: PHIL NOBLE

Den 55-årige fodboldlegende spillede fem sæsoner for Barcelona og to sæsoner for Real Madrid i sin karriere.

»El Clásico er et af de mest spændende opgør i verden, og jeg forventer, at kampen lever op til al hypen. Titelkampen er perfekt, og begge hold vil desperat kæmpe for alle tre point,« siger Michael Laudrup til La Ligas hjemmeside.

I aftenens dækning på LaLigaTV skal Michael Laudrup dele ud af sin viden sammen med den tidligere fodboldspiller og nuværende ekspert Terry Gibson samt fodboldjournalist og forfatter Guillem Balagué.

Aftenens kamp bliver naturligvis enormt interessant for danske seere, når Martin Braithwaite efter alt at dømme får sin første plads i startopstillingen for Barcelona – og så endda mod Real Madrid. Kampen kan du følge med i LIVE her på bt.dk.