Det har ikke just været en rolig optakt, FC Barcelona har fået til aftenens kamp mod Juventus.

For tirsdag aften kom nyheden, som mange af klubbens fans nok har hungret efter i adskillige uger, nemlig at klubbens præsident Josep Bartomeu og resten af bestyrelsen har valgt at trække sig.

»For spillertruppen tror jeg ikke, det betyder så meget. Der har jo ikke været det bedste forhold mellem de to parter i lang tid. Så jeg tror faktisk, spillerne er lidt ligeglade med det her.«

Sådan lød det tirsdag aften fra Michael Laudrup til TV3 Sport. Hele interviewet kan ses i toppen af artiklen.

Josep Bartomeu meddelte tirsdag, at han trækker sig. Foto: Alejandro Garcia Vis mere Josep Bartomeu meddelte tirsdag, at han trækker sig. Foto: Alejandro Garcia

Senest tabte Barcelona-mandskabet til Real Madrid i den bedste spanske række, og Laudrup tror, at det eneste der er i hovederne på spillerne er at komme tilbage. Og gerne hurtigt.

»De vil koncentrere sig om at spille og revanchere sig efter et tabt El Clasico forleden. Det er rigtig vigtigt at gå ud og levere en god kamp mod Juventus. Hvad det andet angår, tror jeg bare, det er en ting. Der kommer et præsidentvalg, vi ved ikke, hvornår det bliver, og ellers tror jeg ikke, de går så meget op i det,« lød det fra ham.

Josep Bartomeu har i en lang periode været udsat for hård kritik, og sommerens transfer-krig mod Lionel Messi gjorde det bestemt ikke bedre.

Det fik i september 20.000 medlemmer af Barcelona til at skrive under på, at både Bartomeu og bestyrelsen skulle væltes.

Allerede inden sommerens drama med Lionel Messi - der medførte store protester fra en stor gruppe - var der fokus på Josep Bartomeu, der var upopulær hos den spanske storklubs fans. Det skyldtes dels de svigtende resultater men også den skrantende økonomi, og den store utilfredshed havde da også ført til en afstemning om et mistillidsvotum mod Bartomeu.

En afstemning, han dog nu undgår, da han selv har valgt at træde tilbage efter at have siddet på posten siden 2014.

Kampen mellem Juventus og FC Barcelona bliver spillet klokken 21.00 onsdag aften, og du kan selvfølgelig følge den LIVE her på bt.dk. Et opgør, der skulle have været mellem to af giganterne - Lionel Messi og Cristiano Ronaldo - men sådan bliver det ikke.

For sidstnævnte er for tredje gang siden midten af oktober blevet testet positiv for coronavirus, hvilket selvsagt betyder, at han ikke må spille aftenens store brag.