Farfar. Og nu også snart morfar.

Michael Laudrup har siden maj 2018 holdt en pause på ubestemt tid fra jobbet som fodboldtræner, og siden har han opholdt sig i København, hvor hele familien nu er samlet. Snart bliver den så udvidet.

Den danske fodboldlegendes datter, Rebecca Laudrup, kunne i starten af december nemlig afsløre, at hun skal være mor for første gang.

Og det glæder Michael Laudrup, der også sætter stor pris på, at han nu befinder sig i hovedstaden, efter han i to år boede i Qatar og igennem mange år har været i udlandet.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Selvfølgelig betyder familien meget. Den betyder utrolig meget, og det er noget meget specielt pludselig at være farfar og snart morfar, og det er noget, som selvfølgelig trækker, siger han til B.T.

Endnu bedre bliver det af, at hele Laudrup-familien nu er samlet.

»Alle vores børn bor i Danmark igen, efter vi har været spredt rundt omkring i forskellige lande, så det er en kæmpe ting.«

Michael Laudrups glæde over at bo og være sammen med sin familie er ikke til at tage fejl af, og det rejser derfor også spørgsmålet, om det nu i virkeligheden betyder, at trænerkarrieren er forbi.

»Hvis der på et tidspunkt er noget nyt på den front, så skal jeg nok melde det ud. Så der er ingen grund til at blive ved med at spørge. Den dag, der kommer noget nyt, så er der noget nyt. Så længe der ikke er noget, så kører vi videre i det spor,« siger han.

I maj 2018 valgte han at stoppe i Qatar-klubben Al-Rayyan og oplyste samtidig, at han ville holde en pause som træner på ubestemt tid. Derefter gik der et halvt år, inden han blev præsenteret som ekspert på TV3 Sports Champions League-dækning, hvor han har arbejdet lige siden.

Det danske fodboldikon har år efter år været blandt de varmeste navne til en dag at overtage jobbet som Danmarks landstræner, og nu, 20 år efter at han første gang satte sig i en trænerstol, er spørgsmålet stadig åbent.

I den ligning skal man samtidig medregne, at 55-årige Michael Laudrup flere gange har fortalt i offentligheden, at han vil gå tidligt på pension.

Michael Laudrup var senest cheftræner for Qatar-klubben Al Rayyan. Han sad i sædet fra oktober 2016 til maj 2018. Foto: NEZAR BALOUT Vis mere Michael Laudrup var senest cheftræner for Qatar-klubben Al Rayyan. Han sad i sædet fra oktober 2016 til maj 2018. Foto: NEZAR BALOUT

»Man vil aldrig se mig sidde på en trænerbænk som 70-årig - ikke engang 60. Jeg elsker mit job, men jeg vil også gerne lave andre ting,« sagde Michael Laudrup eksempelvis til den engelske avis Mirror tilbage i 2013.

Senest har Danmarks kommende landstræner, Kasper Hjulmand, skrevet under på en aftale, der gælder indtil 2024, og derfor er spørgsmålet så, om det danske fodboldikon har lukket døren i, når det gælder et job som dansk landstræner.

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Hvad jeg skal på et eller andet tidspunkt, det er der ingen af os, der ved noget om. Jeg arbejder nogle måneder frem i tiden, og det er det, jeg fokuserer på,« siger han bestemt.

Michael Laudrup er til sommer en del af det store eksperthold, der skal dække sommerens EM-slutrunde, hvor Danmark spiller alle sine tre gruppekampe på hjemmebanen i Parken.