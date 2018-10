Det er kutyme, at Michael Laudrups navn bringes i spil, når Real Madrid mangler en træner.

Og der skulle da også gå mindre end et døgn fra fyringen af Julen Lopetegui, til et spansk medie kædede Laudrup sammen med det prestigefyldte trænerjob.

Det er sportsavisen AS, der skriver, at danskeren har været et emne til at efterfølge Lopetegui, men at han gennem sin agent, Bayram Tutumlu, har takket nej.

»Med tanke på, hvordan tingene har udviklet sig i Real Madrid, er det ikke det rigtige tidspunkt,« siger Tutumlu til avisen.

Overfor Ekstra Bladet slår Laudrup selv i en mail fast, at der intet er om snakken.

'Pure opspind', skriver han og undrer sig samtidig over, at han er blevet hovedperson i to modstridende Real Madrid-historier inden for kort tid.

Det er mindre end to uger, siden spanske medier skrev, at Laudrup selv havde tilbudt sig til Real Madrid-ledelsen og erklæret sig parat, hvis klubben skulle få brug for en træner.

Den historie tog den 54-årige dansker skarpt afstand fra.

'Jeg har ikke tilbudt mig til nogen klub. Ikke nu. Ikke nogensinde. Det ville jeg aldrig gøre over for en kollega'

'I øvrigt skal jeg nok selv fortælle, såfremt jeg beslutter at træne igen,' skrev Michael Laudrup i en mail til Ritzau.

Real Madrid har foreløbig indsat andetholdstræneren Santiago Solari som afløser for fyrede Julen Lopetegui.

