135 dage.

Så længe er der til, at sommerens EM-slutrunde i fodbold går i gang. Og for de danske tv-seere bliver det blandt andre med Michael Laudrup på skærmen.

Det danske fodboldikon er nemlig en del af NENT Groups EM-hold, som består af en perlerække af danske værter, kommentatorer og eksperter. Sammen skal de guide danskerne igennem slutrunden, der blandt andet byder på tre danske hjemmekampe i Parken.

»Det bliver en speciel slutrunde, fordi det bliver fordelt ud på så mange lande, og det bliver interessant at se, hvordan det forløber. Det er super for os, at vores landshold får alle tre puljekampe, og det gør det helt specielt at skulle spille i Parken,« siger Michael Laudrup til B.T.

Mens tv-værten Peter Grønborg kommer til at være hovedværten på begivenheden og danske kampe, vil både Camilla Martin og Signe Vadgaard også være en del af værtsholdet, mens eksperterne blandt andet tæller folk som Jan Mølby, Preben Elkjær, Jesper Grønkjær, Pernille Harder og Stig Tøfting.

»Vi er stolte over at kunne præsentere så meget fodboldindsigt, landsholdserfaring og eksperterfaring, som vi kan med dette hold,« siger Kim Mikkelsen

»Vi går all in og stiller med det stærkeste hold uden for kridtstregerne i en slutrundedækning nogensinde. Vi tør godt love danskerne en slutrundedækning, de aldrig har oplevet før.«

Alle 51 EM-kampe bliver vist på streamingtjeneste Viaplay - derudover vil 29 kampe blive vist på TV3's kanaler, mens DR har fået rettighederne til de resterende 22.

Det betyder eksempelvis, at seerne både kan se med på Viaplay og DR, når EM-slutrunden sættes i gang på dansk grund med kampen mellem Danmark og Finland i Parken 13. juni.

For Nent Groups vedkommende bliver det opgør bliver det Carsten Werge, der sidder i kommentatorstolen til Danmarks kampe. Ved sin side har han i de to første opgør - mod Finland og Belgien - Per Frimann ved sin side, inden Jan Mølby tager sig ag den sidste danske gruppekamp mod Rusland.

Hovedværten på begivenheden bliver Peter Grønborg, der normalt er Champions League-vært. Han skal fra Ofelia Beach står for at holde festen i gang, mens Signe Vadgaard bliver vært hjemme fra Nent Groups adresse på Jenagade.

Derudover vil Camilla Martin være den faste vært, der holder til i den danske landsholdslejr i Helsingør.

Overblik over hele NENT Groups EM-hold: