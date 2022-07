Lyt til artiklen

Han er danmarkshistoriens største sportsstjerne, og nu er han også ambassadør for den danske skjortespecialist Barons.

Michael Laudrup – der vandt den fornemme titel ved Danmarks Idrætsforbunds store jubilæumsshow i DRs Koncertsal i oktober 2021 – skal være ansigtet udadtil for skjorteproducenten, som blev kendt i 2020, da stifteren Joachim Latocha var med i det ekstremt populære DR-program 'Løvens hule.'

Det meddeler Barons i en pressemeddelelse.

»Som ambassadør for Barons får jeg mulighed for at give en ung fremadstormende virksomhed et lille

ekstra skulderklap, og personligt vil jeg gerne være velklædt, men ønsker ikke at bruge en masse tid på at

købe tøj. På mange måder er Barons derfor bare det tøj, man automatisk hiver ud af skabet hver morgen,« siger den nyslåede ambassadør Michael Laudrup.

Sammen med annonceringen af fodboldikonet har Barons også en anden nyhed.

De går nemlig ind på et andet område end skjorter, da de nu lancerer en kortærmet polo.

I 'Løvens hule' endte stifter Joachim Latocha med at få en investering af en af løverne på ti procent af virksomheden for 750.000 kroner.

Det var serieinvestoren Jacob Risgaard, der købte sig ind i den nystartede virksomhed dengang.

»Hele Barons-teamet har på kort tid bevist, at vi her i Danmark naturligvis også kan skabe et succesrigt skjortebrand. Udvidelsen med en kortærmet polo er helt naturlig og en vigtig del af vores fortsatte strategi både herhjemme og i udlandet, for selvfølgelig skal vi da også give vores kunder muligheden for at se skarpe ud på strandbaren eller fortovscafeen, når det er varmt, eller man blot ønsker et mere uformelt look,« siger Jacob Risgaard.

For Barons stifter, Joachim Latocha, er det lidt af en drømmetransfer at hente Michael Laudrup ind til virksomheden.

»Man vælger jo ikke Michael Laudrup. Michael vælger dig. Michael er et ikon og har altid stået for mig som den ypperste ambassadør, man kan drømme om. En person, som for mig er ensbetydende med at gøre tingene ordentligt. Der er nok ikke mange øjeblikke i ens karriere, hvor hårene rejser sig på armene, men det gjorde de, da Michael sagde ja. Vi er naturligvis meget stolte over samarbejdet.«