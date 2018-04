Michael Laudrup blev ikke manden, der skrev asiatisk CL-historie som træner for Qatarklubben Al-Rayyan i denne sæson.

Mandag blev Laudrups tropper således sendt ud af den asiatiske Champions League-turneringen efter gruppespillet.

Dermed er klubben efter otte forsøg stadig aldrig avanceret fra gruppespillet i turneringen, som er Asiens pendant til Champions League i Europa.

Laudrups hold mødte i sidste gruppekamp Al-Ain fra De Arabiske Emirater, som inden opgøret var to point foran Al-Rayyan, der skulle vinde for at gå videre til ottendedelsfinalerne.

Al-Ain vandt dog opgøret ganske overbevisende med 4-1 blandt andet efter to scoringer af svenske Marcus Berg i anden halvleg, inden Sebastian Soria fik lov at pynte på resultatet med en reducering fem minutter før tid.

Sejren betød, at Al-Ain sluttede på andenpladsen i gruppe D med ti point foran Michael Laudrups mandskab, der i seks kampe hentede seks point.

Iranske Esteghial vandt gruppen med 12 point.

/ritzau/