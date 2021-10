Podcasten 'The Big Interview with Graham Hunter' havde mandag besøg af Michael Laudrup.

Her satte den danske fodboldlegende eksempelvis nogle ord på sin største bedrift gennem karrieren som både spiller og træner.

Og det er - måske en anelse overraskende - ikke en bedrift med sig selv på fodboldbanen, som Michael Laudrup nævner.

»Jeg har altid sagt, og jeg vil gerne gentage det her. At vinde trofæer som manager har givet mig større glæde end som spiller, fordi jeg ved, der er meget mere arbejde i at være manager end at være spiller, for som spiller skal man bare tænke på sig selv, hvis vi forenkler det lidt.«

»Men manageren skal tænke over, hvem der spiller, hvem der ikke spiller, præsidenten, personalet, bestyrelsen, medierne, alt. Så måske var ligacup-titlen med Swansea den største. Måske fordi det var den første. Når du vinder den første pokal i en klub, er det enormt stort, for du ved, hvor vigtig den er for mange mennesker.«

Det var tilbage i begyndelsen af 2013, at Michael Laudrup triumferede med Swansea. Holdet besejrede Bradford med de knusende cifre 5-0 i finalen.

Den 57-årige tidligere Barcelona- og Real Madrid-stjerne tilføjer dog, at en pokalturnering ikke kan sammenlignes med Champions League.

»Så vidt jeg husker, er dette det eneste trofæ, Swansea nogensinde har vundet, og hvem ved, hvornår de vinder det næste? Det kan tage to, tyve, 30 eller 50 år. Det ved man aldrig. Måske, bare måske, ville jeg vælge den, selvom en ligacup ikke kan sammenlignes med en Champions League.«

Michael Laudrup var cheftræner i Swansea fra 2012 til 2014. Herefter fortsatte trænereventyret i Qatar i nogle år. Han har ikke været cheftræner siden 2018.