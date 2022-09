Lyt til artiklen

Han er et yderst velkendt ansigt i fodboldverdenen.

For Michael Gravgaard var en stor profil i den bedste danske fodboldrække, og han var i flere år sportschef i Randers FC.

Men i dag er det slut med den professionelle fodboldbranche, fortæller han i et interview med Bold.

»Ja, det tror jeg faktisk, at det er. Jeg er sindssygt glad for at se Randers i den ende af tabellen. Da jeg tog derfra, lå man jo i den stikmodsatte ende. Det var en kort tid, og på nogle måder var det en god tid, men jeg tror også, at jeg inviterede til nogle af de øretæver, som jeg fik. Det kapitel er lukket for mit vedkommende. Jeg nyder, hvor jeg er,« siger Michael Gravgaard, der sagde sit job som sportschef op i januar 2018.

Det gjorde den tidligere FCK-profil i kølvandet på fyringen af tden omdiskuterede træner Ricardo Moniz, samtidig med at klubben over en længere periode leverede dårlige resultater.

Selvom Michael Gravgaard umiddelbart er færdig med den professionelle del af branchen, har han dog ikke sluppet den sport, han har været en del af nærmest hele sit liv.

For i dag er han ungdomstræner i FC Rudersdal fra Sjællandsserien, hvor han står i spidsen for U9-holdet. Han fortæller til Bold, at han er meget involveret i klubben, og så trækker han også selv af og til i fodboldstøvlerne.

Gravgaard, der i sin aktive karriere nåede at spille 18 kampe for det danske landshold, spiller nemlig stadig oldboys fodbold i København på grund af det sociale aspekt.