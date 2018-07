Landstræner Juan Carlos Osorio mener, at tiden blev spildt, da Neymar tog sig til anklen i kampen mod Mexico.

Samara. Neymar var med en scoring og en assist en af hovedårsagerne til, at Brasilien mandag besejrede Mexico 2-0 i ottendedelsfinalen ved VM.

Men den mexicanske landstræner, Juan Carlos Osorio, var irriteret over at se den brasilianske superstjerne rulle rundt på græsset og udtrykke smerte, mens Brasilien var foran.

Osorio nævnte ikke Neymars navn, men henviste til en episode ude på sidelinjen i det 72. minut, hvor Miguel Layún trådte på Neymars ankel.

- Der var et spilstop på fire minutter, og det er et meget skidt eksempel for fodbolden, siger han efter kampen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Neymar vred sig i smerte, men efterfølgende så skaden ikke ud til at volde den brasilianske profil de store problemer.

- Vi spildte en masse tid på en enkelt spiller, siger Osorio ifølge AP.

- Jeg synes, det er en skam for fodbolden. Specielt for børn, som ser på, for det skal være en sport, der beror på beslutsomhed og mandighed og ikke skuespil, siger han.

For Neymar var det vigtigste, at Brasilien vandt kampen.

- Jeg er ligeglad med kritik eller ros, for den slags kan have negativ indflydelse på ens attitude, siger han ifølge AFP.

- Jeg er her for at vinde. Jeg kan altid blive bedre. I dag havde jeg en bedre følelse, og jeg er rigtig glad for sejren, siger Neymar.

Neymar scorede Brasiliens mål til 1-0, da han gled et Willian-indlæg i mål fra nært hold. Det var Neymars andet mål ved VM-slutrunden.

I slutminutterne var Neymar så i oplæggerens rolle, da han fandt indskiftede Roberto Firmino, som lukkede kampen.

Brasilien spillede sig dermed i kvartfinalen uden det store besvær, og i næste runde venter vinderen af opgøret mellem Japan og Belgien.

Ottendedelsfinalen blev til gengæld endestationen for Mexico, som det har været tilfældet i de seneste seks VM-slutrunder, som Mexico har deltaget i før 2018.

/ritzau/