Det Mexicanske Fodboldforbund har fået en bøde på 10.000 schweizerfranc efter Mexicos VM-kamp over Tyskland.

Moskva. Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, har nul tolerance over for diskrimination, og det går nu ud over Mexico ved VM.

Mexicanske fans råbte smædesange ned mod den tyske målmand Manuel Neuer i den første VM-kamp, og det kunne opfattes som diskrimination mod homoseksuelle.

Når Neuer sparkede målspark, råbte flere mexicanere i kor "puto", og det kan opfattes som slang for en mandlig sexarbejder.

Fifa har torsdag straffet Det Mexicanske Fodboldforbund (FMF) med en bøde på 10.000 schweizerfranc (65.000 kroner).

Samtidig har Fifa advaret Mexico om yderligere og hårdere sanktioner, hvis det gentager sig under VM-slutrunden i Rusland.

En lignende advarsel fik Mexico allerede i november, men det er indtil videre blevet ved bøden.

Det Mexicanske Fodboldforbund har gentagne gange opfordret fans til ikke at råbe den slags smædesange.

Fansene råber som regel "puto", når modstanderholdets målmand skal tage målspark.

Sidste år appellerede Det Mexicanske Fodboldforbund to større Fifa-bøder til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som valgte at nedsætte bøderne.

CAS gav dengang mexicanerne medhold i, at smædesangene ikke nødvendigvis kunne fortolkes som diskriminerende.

Mexicos stjerneangriber Javier Hernández bad onsdag landets medrejsende fans om ikke at synge noget, der kan fortolkes diskriminerende.

- Til alle mexicanske fans på stadion: Lad vær med at råbe "puto". Lad os ikke risikere endnu en straf, skriver Javier Hernández på Instagram.

Mexico vandt i øvrigt 1-0 over Tyskland i den pågældende kamp.

Fifa straffede torsdag også Serbien med en bøde på 10.000 schweizerfranc for et politisk banner.

Banneret var fremme under kampen mellem Serbien og Costa Rica.

/ritzau/