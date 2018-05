39-årige Rafael Márquez kan komme med til sit femte VM, efter at han er blevet indlemmet i Mexicos bruttotrup.

Mexico City. Fodboldspilleren Rafael Márquez kan blive medlem af en eksklusiv klub.

Det sker, hvis han bliver en del af Mexicos endelige trup på 23 spillere til VM i fodbold, der spilles denne sommer i Rusland.

Den 39-årige tidligere FC Barcelona-spiller blev mandag udtaget til Mexicos bruttotrup på 28 spillere. Hvis han kommer med, bliver det hans femte VM-slutrunde siden 2002.

Kun tre spillere har tidligere præsteret fem VM-deltagelser; den mexicanske målmand Antonio Carbajal (1950-1966), den tyske midtbanespiller Lothar Matthäus (1982-1998) og den italienske målmand Gianluigi Buffon (1998-2014).

- Vi mener, at Rafael kan hjælpe, siger Mexicos landstræner, Juan Carlos Osorio, ifølge nyhedsbureauet AP.

Rafael Márquez har båret anførerbindet for Mexico gennem mange år af sin landsholdskarriere.

Sidste år kom det imidlertid frem, at han var blandt en række personer, som finansministeriet i USA lavede sanktioner mod efter at have optrævlet en narkoring.

Rafael Márquez har netop afsluttet klubkarrieren hos Atlas i hjemlandet. Men han kan altså stå over for endnu en optræden på den største scene.

Mexico er ikke den eneste nation, der mandag udtog en trup til VM.

Brasiliens landstræner, Tite, offentliggjorde sin trup på 23 spillere, der skal forsøge at hente det sjette VM-trofæ til den stolte fodboldnation.

Brasilien skuffede fælt med en fjerdeplads ved VM på hjemmebane i 2014.

Superstjernen Neymar er som ventet det største navn i truppen, der er uden hans klubkammerat i Paris Saint-Germain Dani Alves.

Backen går glip af slutrunden på grund af en skade.

Argentinas landstræner, Jorge Sampaoli, udtog en trup på 35 spillere, der senere skal skæres ned til 23 spillere.

I truppen indgår offensive stjerner som Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala og Mauro Icardi.

I Afrika var den 45-årige målmand Essam El-Hadary en del af den bruttotrup på 29 spillere, som Egyptens landstræner, Hector Cuper, mandag udtog til VM.

Essam El-Hadary kan sætte rekord som den ældste spiller nogensinde med spilletid ved et VM.

Rekorden indehaves lige nu af Colombias målmand Faryd Mondragón, der var 43 år, da han fik spilletid under VM for fire år siden.

/ritzau/