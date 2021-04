En varm kartoffel.

Det er, hvad man kan kalde den planlagte VM-slutrunde i Qatar i 2022, som har vakt massiv debat i sportens verden.

Tirsdag nåede den hele vejen til statsminister Mette Frederiksen, da hun fik stillet et spørgsmål angående det kontroversielle verdensmesterskab. Ifølge The Guardian har mindst 6.500 migrantarbejdere mistet livet i Qatar, siden landet fik tildelt VM-værtskabet i december 2010.

»Jeg er enig i problematiseringen af VM i Qatar,« sagde Mette Frederiksen, da hun svarede på Jens Rohdes (KD) spørgsmål. Du kan se klippet øverst i artiklen.

Mette Frederiksen mener, at sporten selv skal træffe en beslutning omkring VM i Qatar fremfor politikere. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mette Frederiksen mener, at sporten selv skal træffe en beslutning omkring VM i Qatar fremfor politikere. Foto: Liselotte Sabroe

Udmeldingen kommer, dagen efter at DBU har sendt et brev til FIFA om at øge presset på Qatar som VM-vært.

Heri fremgår det blandt andet, at DBU ønsker, »at FIFA går i gang med at undersøge og finde en forklaring på, hvordan flere tusinde migrantarbejdere har mistet livet i forbindelse med VM-byggerier.«

»Det er jo FIFA, der har truffet beslutningen. Jeg forstår, at der i går (mandag, red.) blev hejst kritik af beslutningen fra DBUs side. Den kritik forstår jeg godt,« mener Mette Frederiksen.

Den omdiskuterede markering med 'Football Supports Change'-trøjerne, som det danske landshold besluttede sig for at have på inden kampen mod Moldova. Vis mere Den omdiskuterede markering med 'Football Supports Change'-trøjerne, som det danske landshold besluttede sig for at have på inden kampen mod Moldova.

Tidligere har DBU ønsket, at der blev taget politisk hånd om en eventuel boykot af slutrunden.

Men skal man tro Mette Frederiksens svar, lader det ikke til at komme på tale. Omvendt sendte hun aben videre.

»Hvis sporten i dag finder, at man har truffet en forkert beslutning, så kan sporten vel træffe en anden og bedre beslutning,« sagde hun slutteligt.

VM i Qatar afvikles i november og december 2022, og både Norge og Sverige har også valgt at sende et brev til FIFA for at øge presset på historiens velsagtens mest omdiskuterede slutrunde.