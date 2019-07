I fire år har Mette Cornelius været ansigtet på det danske fodboldlandshold hjemme i stuerne.

Når hun vender tilbage i oktober efter sin barsel, bliver det dog ikke længere i den værtsrolle. Det bekræfter hun over for B.T.

»Jeg føler mig heldig og priviligeret over at have fået lov til at være vært på landsholdet i de fire år. Det er noget, jeg har drømt om, siden jeg var barn,« siger Mette Cornelius og fortsætter:

»Mit første karrieremål, jeg formulerede, da jeg var barn, var, at jeg skulle være sportsjournalist og arbejde med landsholdet – eller være pressechef for dem. Jeg har altid villet arbejde med dem. Så jeg er da ked af det og ærgerlig over, jeg ikke skal være vært for landsholdet mere,« siger Mette Cornelius, der er vært og redaktør på Discovery Networks.

Landsholdet har altid betydet meget for hende. Som lille så hun dem til træning, og glæden ved de rød-hvide har hængt ved.

Siden fik hun så mulighed for at arbejde med dem til daglig.

»Jeg har altid elsket landsholdet, og dem kan du elske og omfavne, selvom du er journalist. Jeg forholder mig stadig kritisk til dem, men jeg kan også holde med dem. Jeg holder med alle sportsfolk, der repræsenterer Danmark, men fodboldlandsholdet er bare noget specielt for mig og mange mennesker,« siger Mette Cornelius.

»Og det er kun få forundt at få lov til at arbejde med dem som vært og på den måde komme tæt på det. Det har jeg været rigtig glad for at få lov til. Det skal jeg ikke mere, og det er jeg rigtig ked af. Det giver sig selv, når man har været så glad for at være vært for landsholdet, som jeg har været,« siger Mette Cornelius, der har arbejdet for Discovery Networks siden 2010.

At hun ikke skal dække landsholdet mere, er ikke en beslutning, hun selv har taget.

»Det har mine chefer, og den beslutning har jeg accepteret. Jeg er ikke enig i den, for jeg synes ikke, jeg er blevet en dårligere vært, mens jeg har været på barsel,« siger Mette Cornelius, der i november fødte sit tredje barn, datteren Viola.

I forvejen har hun sammen med Jes Mortensen datteren Vilja og sønnen Vester på henholdsvis otte og fire år. Lige nu holder hun sommerfri og nyder sin lille baby på otte måneder, og når barslen er slut, vender Mette Cornelius stadig tilbage på skærmen.

Det gør hun som vært for Superligaen og Europa League, og næste sommer, når OL løber af stablen, skal hun også være en del af holdet her, fortæller hun. Og særligt de to førstnævnte ting er stofområder, der er særdeles velkendte for Mette Cornelius.

»Jeg har lavet Europa League og Superliga i en del år, så det er kendt område. Jeg håber, vi får så mange danske hold med som muligt i Europa League. Det gør jo det hele sjovere,« siger Mette Cornelius.

B.T. Sport har været i kontakt med sportschefen hos Discovery Networks, Anders Bay. Han bekræfter også, at Mette Cornelius ikke længere skal være vært på landsholdet. I stedet kommer et 'nyt' – men stadig velkendt – ansigt.

'Zak Egholm fortsætter som vært på landsholdet – en opgave, han har haft det seneste år og løst forbilledligt,' skriver Anders Bay i en sms og fortsætter:

'Det ændrer ikke på, at vi også sætter Mette højt som vært, og hun fortsætter med at have en fremtrædende rolle på mange af vores andre rettigheder, herunder Superligaen og Europa League,' skriver han.